Torna il Motor street food: show di motocross (e cibo gustoso) a due passi dal lago

Dopo il successo della stagione scorsa, uno degli eventi più adrenalici del territorio riaccende i motori e riparte con un tour 2023 ricco di tappe e location ancor più esclusive. Il primo appuntamento per il 2023 sarà a Olginate da venerdì 14 a domenica 16 Aprile, nell'area camper a due passi dal lago.

"Per chi ancora non ci conoscesse Motor street food è un format, nato dall'unione della passione per i motori e il buon cibo - spiega Elisa Roncoroni, tra gli organizzatori della manifestazione - È un tour di eventi itineranti per diversi comuni, con alle spalle ben 7 tappe, tra cui l'ambito raduno internazionale della Moto Guzzi a Mandello del Lario. Siamo pronti per regalarvi una stagione davvero mozzafiato. Motor street food ha come cuore pulsante gli spettacoli di trial e motocross freestyle. Evoluzioni ed acrobazie dei piloti della Pirate troop lasciano il pubblico davvero senza fiato".

Saranno presenti anche i food truck

Saranno presenti anche i food truck e i banchi, provenienti da ogni dove, pronti a soddisfare i palati più golosi e portare nuovi sapori e colori. Non mancherà inoltre un'area shop dove espositori e venditori ambulanti presenteranno sui loro banchi, oggetti curiosi e utili da acquistare.

"Grazie alla scuola di minimoto 'Bimbi in moto' di Mandello e i suoi istruttori, i bambini potranno provare a guidare una piccola moto, elettrica o a scoppio, in un vero e proprio circuito gonfiabile - aggiunge Elisa Roncoroni - Con tanto di attrezzature e protezioni complete, riceveranno una lezione di guida e un breve corso sulla sicurezza stradale".

Non potrà poi mancare ovviamente la musica, con un programma diverso ogni serata tra cui una speciale dedicata al tributo a Gigi D'agostino con i dj Katapultra. "Sarà l’unione perfetta tra il buon cibo e l’adrenalina, un evento con ingresso gratuito adatto a tutta la famiglia". Nei prossimi giorni verranno resi noti anche gli orari della tre giorni di Olginate. Il Motor street food farà poi tappa in altri comuni della provincia di Lecco, in particolare a Costa Masnaga e a Valmadrera.