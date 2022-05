Ciak si gira: le riprese del nuovo film di Antonio Albanese nella sua Olginate

Prima le selezioni per le comparse nel territorio lecchese, poi il primo ciak proprio nella sua Olginate. Antonio Albanese ha aperto il sipario sulla sua nuova sfida cinematografica iniziando a girare le immagini del suo prossimo - e come sempre atteso film - nel comune lecchese dove ha abitato a lungo. Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi con il primo ciak dato a Villa Schiatti, splendida location a lago a poca distanza dall'ex municipio, spostandosi poi in altre zone del paese.

La scelta di Antonio Albanese di puntare su Olginate piace molto ai residenti in paese e nel circondario: la sua pellicola - che dovrebbe intitolarsi "Cento Domeniche" - sarà un'ottima promozione per il paese, come commentato anche dal sindaco Marco Passoni.

"Dopo l'attesa di questi mesi, ieri sono iniziate le riprese del nuovo film di Antonio Albanese e ho avuto il privilegio di poter assistere da vicino alle fasi preparatorie - ha scritto in un post Passoni - Sono rimasto affascinato dell'attenzione ai particolari, della concentrazione e dal silenzio che c'era sul set. Sicuramente tutte cose normali, ma per un profano come me è stato molto interessante capire cosa c'è dietro a un film. Colgo infine l'occasione per ringraziare Antonio per aver pensato al nostro territorio per girare il suo film".

E anche i volontari del cinema teatro Jolly di olginate hanno augurato "Buon film!" ad Antonio Albanese: "Ieri, 4 maggio 2022, sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film del nostro concittadino Antonio Albanese. Tutto lo Staff del Cinema Teatro Jolly di Olginate fa un grande in bocca al lupo per questo film e per la sua realizzazione. Non vediamo l'ora di vederlo al cinema!!"