Presto anche Olginate avrà la sua panchina gigante

Anche Olginate avrà presto la sua panchina gigante. Dopo Pescate, primo comune in provincia di Lecco, una nuova maxinstallazione farà dunque bella mostra tra il ramo lecchese del lago e il fiume Adda. Una scelta mirata a favorire il turismo e ad offrire un'occasione in più per valorizzare il territorio e i suoi scorci naturalistici, tornando un po' bambini. L'idea di collocare questa nuova panchina gigante è venuta ai volontari dell'associazione "Olginate del Fare" che raccoglie una ventina di negozianti e operatori commerciali del paese. La super installazione "made in Olginate" sarà una panchina letteraria e riporterà la scritta di un celebre autore o artista del territorio.

"Eccoci finalmente! Dopo 15 mesi di progetti, idee, autorizzazioni e richieste la nostra Panchina Gigante Letteraria è in cantiere - commenta Orietta Sabadini, presidente dell'associazione Olginate del Fare - E ora sorge il dubbio: Quale frasi scriverci? Alla fine, fra le tante, ne abbiamo scelte due: entrambe hanno un legame con Olginate o il suo lago o la sua gente d'acqua dolce. Che ne dite di darci una mano e scegliere fra la frase A o la frase B?"

La scelta (vedi la foto sotto) sarà tra un brano tratto dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, dedicato all'Adda, e un passaggio ripreso dal film "Uomo di acqua dolce" di Antonio Albanese, a lungo residente proprio a Olginate. Il pubblico potrà scegliere votando tramite i canali social dell'associazione oppure portando un biglietto con il proprio voto nelle postazioni allestite a Villa Sirtori, al caffè bar Hastag, al Milli Garden e alla Sartoria Cristina. Il tutto entro il prossimo 5 settembre.

Ma com'è nata l'idea della panchina gigante e soprattutto dove sarà collocata? "L'iter è iniziato nell'aprile del 2020 ed è stato molto complesso perchè abbiamo voluto fare riferimento all'esperienza originale e ufficiale del Big Bench avviata da un architetto Americano in provincia di Cuneo - prosegue Orietta Sabadini - Nel giro di un paio d'anni in Italia queste Big Bench sono quasi raddoppiate e stanno piacendo sempre di più, valorizzando in particolare piccoli comuni e borghi. Quel marchio richiedeva però che la panchina venisse collocata in zone collinari, noi abbiamo invece preferito puntare sul lago prendendo spunto anche dalle panchine letterarie di Londra. La nostra installazione gigante sarà infatti collocata nella sona della Gueglia sul lungoadda e riporterà una frase celebre e significativa, scelta tra le due indicate".

Orietta Sabadini: "Un progetto impegnativo ispirato all'esperienza delle Big Bench. Speriamo che altri comuni del circondario ci seguano"

"In generale il nostro obiettivo vuole essere quello di promuovere un turismo slow e di vicinato, di far tornare la gente a passeggiare e a ritrovarsi insieme tra le bellezze della natura e gli scorci più caratteristici del nostro territorio - aggiunge la presidente dell'associazione Olginate del Fare - Speriamo che anche altri comuni del circondario, da Galbiate scendendo a Vercurago e altri ancora, seguano il nostro esempio creando così un percorso attrattivo comune".

La panchina gigante di Olginate avrà una dimensione pari a 4 metri per 2. "Alla sua realizzazione stanno collaborando anche i ragazzi della comunità Il Gabbiano che ringrazio, insieme al loro coordinatore Paolo Casu. L'obiettivo è ora quello di collocare l'installazione con vista lago entro l'autunno, tra ottobre e novembre. Manca solo qualche ultimo passaggio burocratico con il Parco Adda Nord e la scelta della frase da scrivere. Invitiamo quindi tutti a votare entro domenica 5 settembre - conclude Orietta Sabadini - poi potremo procedere all'incisione della scritta e alla realizzazione definitiva della super panchina targata Olginate".