La carica dei 70 volontari: al via la nuova stagione del cinema di Olginate

Venerdì 2 settembre le porte del Cinema Jolly di via Don Gnocchi ad Olginate torneranno ad aprirsi per dare inizio ad una nuova e imponente stagione. Dopo soli 15 giorni di pausa dalla rassegna estiva, i 70 volontari del Jolly sono pronti con grande entusiasmo a garantire una nuova stagione ricca di cinema ma anche teatro e musica.

Come annunciato dai responsabili del cinema che fa capo alla parrocchia di Sant'Agnese, la programmazione di settembre prevede nei prossimi giorni il film d’animazione più divertente dell’estate 2022: i Minions 2 torneranno al Jolly dopo l’anteprima di metà agosto proiettata all’aperto, che aveva richiamato circa 250 persone.

In questa nuova stagione sono previste diverse novità: la prima riguarda una modifica agli orari delle proiezioni pomeridiane del sabato e della domenica, che avranno inizio alle ore 16.30 (prima era alle 17) così come la proiezione della domenica sera che viene anticipata alle ore 20.30 (prima era 21). Rimangono invariati gli orari di venerdì sera e sabato sera (ore 21).

In attesa di scoprire i dettagli del ricco calendario artistico 22/23, che verrà svelato a inizio ottobre, lo staff del Jolly sarà presente per la prima volta alla “Festa delle corti di Garlate”, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre con uno stand informativo dove potersi iscrivere alla newsletter e acquistare gli abbonamenti per il cinema. In questa occasione verrà svelato anche il primo nome dei 5 artisti “big” che calcheranno il palco del Jolly durante la prossima stagione.

Durante il mese di Settembre il Jolly ospiterà anche numerosi eventi di varia natura: la location è infatti sempre molto richiesta anche per incontri e serate speciali. Giovedì 22 alle ore 21, ad esempio, avrà luogo la serata a cura di Luigi Amigoni con i suoi “Racconti di viaggio sulle strade dei 5 continenti” a scopo benefico. Come sempre è possibile ricevere la programmazione settimanalmente tramite whatsapp e/o email iscrivendosi alla newsletter, oppure consultando il sito www.cinemateatrojolly.it e i canali social (facebook e instagram).