"Don't stop me now!" Al Jolly tutti pazzi per la musica dei Queen

"Guardare da dietro le quinte la sala del Jolly strapiena e con oltre 420 persone scatenate per il concerto dei Vipers è stato bellissimo". Mattia Morandi, coordinatore dei volontari del cinema teatro Jolly di Olginate, commenta con queste parole il successo della serata di mercoledì con lo show musicale del noto gruppo che propone alcune delle più belle canzoni dei Queen.

"Don't stop me now", "Radio Gaga", "We are the Champions" e tante altre hanno emozionato il pubblico di Olginate e non solo, premiando così l'impegno degli organizzatori che hanno messo in cantiere una programmazione di primo livello per la ripartenza. Oltre a cinema e musica, tra i prossimi appuntamenti ci sarà anche il teatro con celebri artisti, tra cui Gene Gnocchi (già il 19 novembre), Enrico Bertolino ed Enzo Iacchetti. Intanto si brinda al successo dei Vipers, ritenuta una delle miglior tribute band europea dello storico gruppo del grande Freddie Mercury.

"È stato un periodo difficile per tutti, soprattutto per un settore come il nostro che fa della partecipazione del pubblico la propria ragion d’essere - aggiunge Mattia Morandi - Abbiamo stretto i denti, lavorato tanto e duramente perché crediamo nel volontariato, nello spettacolo e crediamo nella cultura. Volevamo una Stagione 2021-2022 di alto livello per riaccendere anche nel pubblico l’amore per il teatro, per il cinema e per la musica. La stagione è partita sotto i migliori auspici e andando ben oltre quelle che erano le nostre aspettative".

"Sì, ieri sera ci siamo commossi - aggiunge Mattia a nome di tutti i volontari - Ma siamo solo all’inizio, lo spettacolo continuerà nei prossimi mesi con il teatro dei big, la musica dal vivo e il teatro per le famiglie secondo il programma che trovate sul nostro sito www.cinemateatrojolly.it dove è possibile anche prenotare i biglietti. Bentornato spettacolo, bentornato pubblico, il Jolly è ripartito! Vi aspettiamo".