Basket, il primo giro di tamponi allarma Olginate: cinque positivi al covid

C'era apprensione in casa Np Olginate per le numerose positività al Covid fra i giocatori di Piadena, avversaria affrontata lo scorso weekend. Ieri era giunta la decisione di sospendere l'attività da parte della società biancoblu, questa mattina il primo giro di tamponi ha dato l'esito che purtroppo si paventava: cinque casi anche all'interno del gruppo olginatese.

La Npo ha sottoposto oggi, sabato, il primo test rapido a tutto il roster e allo staff tecnico per verificare l'effetto di essere stati a contatto con il focolaio sviluppatosi tra i giocatori della Corona Platina Piadena affrontati sabato scorso. Purtroppo l’esito è molto pesante: sono emerse cinque positività tra i tesserati che verranno immediatamente segnalate all'Ats per procedere come da protocollo.

La società fa sapere che continuano a essere sospese le attività emercoledi 17 Marzo ai negativi verrà effettuato un ulteriore tampone. La situazione viene dunque monitorata. Giova ricordare che il campionato di Serie B, nel frattempo, è fermo.