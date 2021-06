Terminati i lavori alla copertura esterna della palestra di Olginate

Terminati a Olginate i lavori che hanno interessato la copertura esterna della palestra. Lo ha annunciato il sindaco Marco Passoni parlando anche delle prossime opere che interesseranno lo stesso palazzetto dello sport, situato a pochi passi dal Lungoadda.

Da questo weekend riaprirà il bar con un nuovo gestore e una nuova veste

«In questo anno particolare abbiamo lavorato tanto e i risultati iniziano a vedersi - ha commentato il primo cittadino olginatese - Nei giorni scorsi sono terminati i lavori sull'involucro della palestra, un'altra opera conclusa nei tempi stabiliti e senza costi aggiuntivi. Nei prossimi mesi completeremo la riqualificazione del PalaRavasio con la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, la realizzazione delle tribune per portare la capienza a 400 posti a sedere e la sistemazione definitiva del campo di gioco.

Il quadro economico delle opere concluse e di quelle in previsione

Il quadro economico dei lavori realizzati ammonta a 500.000 euro. La spesa delle prossime opere non è ancora stata quantificata con precisione, ma sarà una cifra che oscillerà tra i 200.000 e i 250.000 euro complessivi.

«Colgo l'occasione per ringraziare l'Ufficio Tecnico per aver seguito giorno dopo giorno i lavori e per aver trovato le soluzioni ai problemi che si sono presentati in corso d'opera - ha dichiarato infine Passoni - Per concludere, segnalo che da questo weekend riaprirà il bar con un nuovo gestore e una nuova veste».