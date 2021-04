A Olginate torna la festa della musica, organizzazione al via

L'evento è programmato per il 21 giugno in presenza su iniziativa dell'associazione Concertando, "Olginate del fare" e Comune

Prove di ripartenza anche per musica e spettacoli nel territorio lecchese. Lunedì 21 giugno 2021 sarà una giornata speciale per gli amanti della musica: in tutto il mondo si celebrerà questa fantastica forma d’arte, dando spazio a rappresentazioni e concerti. Come lo scorso anno, Olginate si unirà a questa festa che mira a riportare la musica tra la gente in tutta sicurezza.

«Sarà un evento in sicurezza»

Concertando, Associazione Olginate del Fare e Amministrazione comunale uniranno le forze per regalare un po' di musica e, magari, di serenità in questi mesi difficili. «Un grande grazie - commenta Diego Brini, neo presidente di Concertando - va al Comune di Olginate che per il secondo anno, nonostante le difficoltà del momento, ci ha messo a disposizione la bellissima location di Villa Sirtori. Qui, con la fondamentale collaborazione dell'Associazione Olginate del Fare e di tutte le altre realtà e associazioni che saranno presenti, proporremo musica live nel parco lunedì 21 giugno. Se le condizioni lo consentiranno ci sarà anche una grossa sorpresa all'interno della villa. Il tutto sarà svolto, lo ribadiamo, se le norme del momento lo consentiranno e rispettando, come lo scorso anno, tutti gli obblighi di sicurezza».

La location a Villa Sirtori

L’evento è nato come un grande tributo alla musica rivolto a tutti, grandi e piccini, con voglia di scoprire in un’unica serata diversi generi musicali, vivendo la magia dello spettacolo live in più spazi cittadini, nel segno della gratuità e della partecipazione. «L’obiettivo è riempire di note musicali le vie del paese e far vivere a tutti lo spirito dell’evento - continuano i portavoce di Concertando - Quest’anno purtroppo Mandello ha dovuto rinunciare alla Festa perchè le aree sicure che si sarebbero potute utilizzare erano già impegnate per la lotta contro il covid, ma siamo certi che appena questa situazione sarà risolta si tornerà a fare musica anche su lago. Ringraziamo l'Amministrazione comunale mandellese con l'augurio di tornare il prossimo anno più carichi che mai».

Le origini della Festa della Musica

La Festa della Musica è nata in Francia nel 1982, grazie al Ministero della Cultura, che coinvolse musicisti dilettanti e professionisti, i quali invasero strade, cortili, piazze, giardini, stazioni e musei. «Nonostante le enormi incertezze del momento, cercheremo ancora una volta di onorare nel migliore dei modi questa ricorrenza - aggiunge Diego Brini - Per la nostra associazione l'appuntamento del 21 giugno ha un significato profondo, come profondo è l'impatto della musica nelle nostre vite di appassionati musicisti, strimpellatori, tecnici o ascoltatori. La musica è la forma d'arte più antica e profondamente radicata nell'animo umano e dedicarle un tributo ci sembra un gesto bellissimo, anche nella immensa difficoltà che vive oggi il mondo dello spettacolo».

Giuseppe Martinelli, coorganizzatore e vicepresidente dell’Associazione Concertando, vive come sempre con entusiasmo lo sviluppo dell’evento: «Anche quest'anno siamo prontissimi a dare il meglio per vivere un evento importante dedicato esclusivamente alla Musica, una manifestazione che Concertando ha saputo migliorare col passare degli anni sperimentando e rimettendosi costantemente in gioco anche in periodo di pandemia».

Trascorsi i primi mesi di riunioni e decisioni, gli organizzatori stanno ora procedendo al coinvolgimento degli artisti, dei volontari e dei commercianti così da strutturare al meglio l’evento e procedere, verso fine maggio, alla fase di promozione dell’iniziativa. Chiunque volesse candidarsi come musicista, oppure come commmerciante o come volontario, può farlo utilizzando l’apposito modulo online disponibile sul sito internet dell'associazione Concertando entro lunedì 7 giugno.

«La Festa della Musica - concludono i promotori dell'evento - sarà un’ottima occasione di condivisione e crescita per Concertando e per tutte le strutture coinvolte nell'organizzazione dell'evento, una bellissima festa per conoscere realtà musicali locali e non, ma soprattutto un evento dove emozioni e divertimento non mancheranno grazie alla magia della musica di ogni genere e tipo».