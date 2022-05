Un altro bel segnale di ripartenza: a Olginate torna il Piedibus by night

Riparte finalmente anche la tradizionale festa finale del Piedibus di Olginate, il Piedibus By Night. Come annunciato dalla portavoce Silvia Cazzaniga, l'appuntamento è in programma per venerdì 3 giugno, dalle ore 19.45: sono invitati bambini, volontari, genitori, insegnanti e cittadini.

La caldaia della scuola trasformata in "totem" per la pace. L'inaugurazione alla partenza

Alla partenza, dalla scuola primaria Rodari di via Campagnola, ci sarà anche l'inaugurazione del progetto realizzato in questi mesi dal Piedibus con tutte le classi della stessa scuola, con il quale è stata riqualificata la caldaia esterna della scuola, trasformandola in un "totem" dedicato proprio al celebre scrittore e pedagogista Gianni Rodari, sul tema della pace. Alla realizzazione del "totem" hanno contribuito tutti i bambini.

Dopo l'inaugurazione partirà la colorata e vivace carovana del Piedibus che arriverà a Villa Sirtori sul lungoadda, dove ci saranno le premiazioni dei bambini e uno spettacolo che aprirà il festival degli artisti di strada.