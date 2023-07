A Oliveto apre lo "Spazio di Prevenzione e Salute" per i cittadini

A partire dal 20 luglio 2023 sarà attivo lo Spazio di Prevenzione e Salute nel Comune di Oliveto Lario, nato nell'ambito del Progetto L'Ago e per volontà del Comune di Oliveto Lario, dell'Ambito di Lecco, di Fondazione comunitaria del Lecchese e di Impresa sociale Girasole per offrire ai cittadini un momento dedicato alla prevenzione, al benessere e alla cura di sé.

"Al centro della nostra attività amministrativa c'è la persona, i nostri concittadini. Aderendo allo Spazio salute andremo così a offrire un servizio tanto sentito dalla popolazione e che mancava a Oliveto Lario. Gli Spazi Salute sono stati ideati soprattutto per le persone anziane al fine di riservare loro un momento dedicato alla prevenzione, al benessere, alla informativa su stili di vita corretti e a indirizzare infine le persone a iniziative e servizi del territorio: un appuntamento per la cura di sè. Un operatore sarà a disposizione per rilevare parametri relativi allo stato di salute" dichiara il sindaco Federico Gramatica.

Orientamento e apertura al territorio sono infatti le prerogative di questo servizio che si qualifica non solo come?appuntamento utile per tenere sotto controllo la propria salute, ma, grazie alla presenza di un operatore socio-sanitario,?come luogo di informazione e confronto?su temi inerenti al benessere complessivo, e di supporto per le prenotazione di visite specialistiche, esami diagnostici e strumentali.

Nello studio è, inoltre, distribuito del materiale informativo rispetto ai corretti stili di vita, consegnato e compilato insieme all'operatore anche?un "Diario della Salute".

Lo Spazio di prevenzione e Salute vuole essere un luogo in cui le persone anziane che presentano determinate necessità o bisogni possano trovare supporto e orientamento rispetto alla rete dei servizi già attivi sul territorio.

Date e orari

L'accesso al servizio è libero e gratuito. Il servizio sarà attivo da giovedì 20 luglio 2023 presso la sede Ambulatorio di Vassena in via Paolo Carcano, 4 dalle 14 alle 15.30, con apertura settimanale. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio delle assistenti sociali del Comune di riferimento.

Il progetto vede la collaborazione dei Comuni del Polo Lago (Civate, Pescate, Malgrate, Valmadrera e Oliveto Lario) e della Cooperativa Sociale L'Arcobaleno che, grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Lecchese e dell'Ambito Territoriale di Lecco all'interno del bando aperto per la "Promozione di un Welfare Comunitario e generativo nell'Ambito distrettuale di Lecco", ha permesso di offrire a tutti gli anziani residenti nei comuni del Polo luoghi e momenti dedicati all'informazione sulla salute, sul benessere e sui cambiamenti, accompagnandoli anche nel mutamento tecnologico.