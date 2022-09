Open day e tanta voglia di musica con la Project Rock School

Open Day alla Project Rock School di Mandello del Lario. Sabato 17 Settembre presso la sala civica di via Dante Alighieri, zona Molina, dalle 15 alle 18 si apriranno le porte della scuola di musica comunale PRS per il tradizionale open day annuale 2022-2023. L’anno scolastico precedente si è svolto all’insegna del ritorno alla normalità post pandemia. I ragazzi guidati dal coordinatore Stefano Marzocchi hanno ripreso le lezioni serenamente e con entusiasmo, i laboratori di musica d’insieme si sono lentamente riconformati, a fine anno si sono costituite 5 nuove band formate da diversi allieve e allievi della PRS.

"Inutile negare che dovremo, nostro malgrado, attenderci un open day con affluenza ridotta perché la situazione economica attuale creatasi per la sciagurata guerra in corso graverà fortemente sulle famiglie, purtroppo come sempre, ne faranno le spese i nostri giovani che già molto hanno dato e perso nel periodo pandemico" - commentano i responsabili della Project Rock School, che porta avanti una serie di attività musicali anche a Olginate.

Ogni anno la scuola, in accordo con l’Amministrazione di Mandello, ha consegnato borse di studio a studenti meritevoli e nei mesi scorsi, grazie all’interessamento comunale, hanno preso parte ai corsi due giovani Ucraini. "Quest’anno concentreremo tutti i nostri sforzi economici per agevolare i ragazzi e le relative famiglie - dichiara Marzocchi - non potremo comunque evitare le spese di manutenzione ordinaria degli strumenti indispensabile per il regolare svolgimento delle lezioni, ma ogni euro risparmiato sarà utile per fornire nuova linfa per nuove borse di studio".

"Tradizionalmente ogni due anni abbiamo mirato a creare un importante evento che coinvolgesse le band che si sono formate, ovviamente la pandemia ha creato grossi problemi organizzativi, ma riteniamo che quest’anno si possa tentare di proporre ancora qualcosa d’importante. Abbiano già alcune idee, le discuteremo a breve e sicuramente raggiungeremo un obiettivo con i nostri allievi".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)