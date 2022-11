La scuola primaria di Chiuso si apre al pubblico: "Senza zaino, ma con tanta voglia di imparare"

Sabato 19 novembre, dalle ore 10 alle ore 12, “porte aperte” alla primaria del rione di Chiuso a Lecco. Insegnanti ed alunni vogliono far conoscere la propria scuola attraverso laboratori per i bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia. I genitori potranno invece visitare l'edificio e partecipare ad una riunione di presentazione dell'offerta formativa.

Il plesso è entrato nella Rete "Scuole senza zaino" con la classe prima del corrente anno scolastico; nella città di Lecco è ad oggi il solo a sperimentare questo modello didattico (proposto invece in un'altra scuola della provincia, la primaria di Monte Marenzo). Un modello didattico senza il carico di materiale da portare nel tragitto casa-scuola ma con una nuova organizzazione degli spazi, la volontà di rendere gli alunni sempre più autonomi nel proprio percorso di apprendimento, il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse della comunità.

"Si stanno introducendo in modo sempre più organizzato diversi strumenti di gestione (time table, semaforo per il bagno, ruota dei turni, cartello del silenzio) e di apprendimento, varie modalità di aggregazione degli alunni e di turnazione delle attività; si cerca di perseguire il metodo della ricerca e del problem solving sottolineando la dimensione positiva dell'errore" - fanno sapere dalla scuola.

Nel periodo estivo è stata inoltre riorganizzata l'aula della classe prima ed è stato allestito uno spazio di "Agorà" utilizzato da tutti i bambini della scuola per discutere, prendere decisioni, partecipare a momenti di lettura condivisi. Le insegnanti hanno intrapreso un percorso di formazione. "Per condividere i nostri primi passi in questo cammino di cambiamento - annunciano le insegnanti - Vi aspettiamo il 19 novembre!"