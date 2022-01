Un concorso di disegno per l'Epifania, ma salta la fiaccolata da Consonno

Un concorso di disegno dedicato alla tradizione del presepe e in particolare all'arrivo dei Re Magi. L'iniziativa viene proposta anche quest'anno dagli oratori di Olginate, Garlate e Pescate in vista della festa dell'Epifania. Gli elaborati andranno infatti consegnati giovedì 6 gennaio al termine delle messe in sacrestia.

Possono partecipare tutti, grandi e bambini. Gli autori verranno suddivisi in 5 categorie in base all'età e ognuno di essi potrà presentare una sola opera. I disegni dovranno avere la dimensione di un foglio A4 (21cm x 29 cm) e sul retro dell'elaborato, prima della consegna, va indicato: titolo dell'opera, cognome, nome, classe frequentata, recapito telefonico, oratorio di riferimento.

"Realizza un disegno con la tecnica che preferisci per raccontarci l'arrivo dei Re Magi secondo i tuoi occhi e il tuo cuore" - spiegano gli organizzatori del concorso parrocchiale. Gli elaborati saranno poi pubblicati sulle pagine Facebook dei tre oratori, mentre l'annuncio dei vincitori e la relativa premiazione avverrà sabato 22 gennaio alle ore 20.45 al cinema teatro jolly in occasione dello spettacolo teatrale dei Barabba's Clown (ingresso gratuito).

Un presepe premiato nella passata edizione.

La giuria del concorso di disegno è composta dai sacerdoti e collaboratori dei tre oratori e da alcuni rappresentanti delle tre comunità. Al primo classificato di ogni categoria verrà assegnato un premio a tema, non sono previsti riconoscimenti in denaro.

Niente fiaccolata da Consonno

Sempre in occasione della festività dell'Epifania si sarebbe dovuta tenere - su iniziativa dei volontari dell'oratorio - la fiaccolata con partenza da Consonno a arrivo nella chiesa parrocchiale di Sant'Agnese a Olginate. L'iniziativa è però stata annullata a seguito della situazione ancora delicata per il covid, o più precisamente, come spiegano i promotori: "Per il rispetto del Decreto Festività che vieta feste o eventi simili in grado di creare assembramenti".