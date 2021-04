Con 150 progetti gli oratori lombardi affrontano le sfide del futuro

In questo momento particolarmente difficile a causa del covid, sono oltre 150 i progetti di solidarietà, inclusione sociale e attenzione verso i ragazzi portati avanti dagli oratori lombardi. Iniziative per i giovani, spesso realizzate con il contributo fondamentale degli stessi giovani, come emerso oggi all'incontro "Le sfide dell'oratorio del futuro, tra fragilità educative e disagio giovanile", organizzato a Milano da ODL - Oratori Diocesi Lombarde, presso la Casa del Cardinale Ildefonso Schuster.

All'evento è intervenuto in videoconferenza il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Presente in sala, in rappresentanza della Regione, Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Comunicazione e Giovani. All'incontro formativo hanno partecipato, tra gli altri, monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo delegato per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Lombarda, don Stefano Guidi, coordinatore di ODL-Oratori Diocesi Lombarde, il lecchese Riccardo Bettiga, Garante regionale per l'Infanzia e Adolescenza e don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Governatore: «Da parte della Regione un impegno ancora più determinato»

«Le attività degli oratori - ha sostenuto il presidente Fontana - sono molto importanti e molto belle. Questi spazi offrono a tanti giovani un'opportunità per superare certi disagi. Il lockdown, le chiusure delle scuole, i tanti sacrifici che il virus ci ha imposto hanno portato a molte limitazioni per i giovani. Stiamo vaccinando tanto, i rischi per il Covid si stanno riducendo. Noi crediamo negli oratori e quest'anno daremo una mano in maniera ancora più determinata. Speriamo che le linee guida future possano essere più semplici, per gli oratori e per i giovani».

«Gli oratori - ha aggiunto Stefano Bolognini, assessore alla Comunicazione e Giovani - fanno parte della nostra storia, delle nostre tradizioni. In Lombardia se ne contano 2.307, poco più di un terzo dei circa 6.000 presenti in Italia. Espressione delle 3.211 parrocchie delle 10 diocesi lombarde, sono eccezionali luoghi di socialità che, da sempre, svolgono un ruolo molto importante nel lungo e difficile percorso di formazione della personalità di tanti ragazzi. Un patrimonio da salvaguardare e da valorizzare. Per Regione Lombardia la collaborazione con Regione Ecclesiastica Lombardia e Oratori della Lombardia è davvero preziosa. Un rapporto che va oltre il contributo economico e che è finalizzato a trovare le soluzioni migliori sui territori per i giovani e, di riflesso, per le comunità stesse che ruotano intorno agli oratori. Il progetto "Giovani IN Cammino" - ha dichiarato inoltre Bolognini - rappresenta la declinazione più virtuosa di questa sinergia. Anche per questo, per l'annualità 2020-2021, la Giunta ha previsto uno stanziamento di 600.000 euro per la realizzazione di 150 azioni attualmente in corso negli oratori di tutte le 10 diocesi lombarde».

Quattro le linee d'intervento

Le 150 azioni in corso, cofinanziate da Regione Lombardia, sono orientate su quattro linee di intervento. «Innanzitutto - ha ricordato infine l'assessore - il protagonismo giovanile, con esperienze di corresponsabilità dei giovani nel prendersi cura della propria comunità. La seconda linea riguarda la collaborazione con altre realtà a contatto con il mondo giovanile, come la scuola o le società sportive. La terza interessa l'accompagnamento studio doposcuola. Infine, la quarta linea è incentrata sulla pastorale ordinaria, con esperienze di animazione».

