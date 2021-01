Premiati dagli oratori olginatesi i presepi più belli

Tappa finale con verdetto e premiazioni on line per il concorso presepi promosso dagli oratori di Olginate, Garlate, Pescate, Valgreghentino e Villa San Carlo. La natività che ha totalizzato il maggior numero di like on-line (410) è stata quella realizzata da Federica Bellomi di Villa San Carlo, a cui è andato il Premio Epifania 2020.

La giuria di esperti, composta da coloro che hanno realizzato i presepi nelle chiese parrocchiali dell’Area Omogenea e dal signor Angelo Burini - autore dell'ormai celebre presepe di Garlate per Telethon - ha assegnato i bonus da 50 like alle sei composizioni prescelte, ai quali si sono aggiunti ai "mi piace" presi online su Facebook.

Dalla somma dei voti espressi via social e dal giudizio tecnico, è risultato vincitore del Concorso Presepi 2020 con 421 voti totali (di cui 371 online + 50 punti bonus giuria) quello realizzato da Gaetano Colombo di Valgreghentino, a cui verrà consegnato il premio nei prossimi giorni. Gli organizzatori ringraziano tutti per la partecipazione dando appuntamento alla prossima iniziativa.

