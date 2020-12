Nuova impresa di Andrea Oriana: nuota per oltre cinque ore nel lago Titicaca

Altra straordinaria impresa di Andrea Oriana. Il campione di nuoto lecchese, che l'estate scorsa ha compiuto la traversata della Manica stabilendo il record italiano, ha nuotato nelle fredde acque del Lago Titicaca, in Sud America, a 3.812 metri di altitudine, primo assoluto a riuscirci, in 5h 11'. Il tutto senza muta, solo in costume, nello specchio d'acqua navigabile più alto del mondo (larghezza massima 44 chilometri). Battuto il precedente record, di Regina Lynne Cox, 3h 49' stabilito nel lontano 1992.

Oriana è stato accompagnato dai professionisti del Team Animus e ha affrontato un percorso di adattamento di 45 giorni, raccontando nel dettaglio, via social, ogni momento di questa sua nuova avventura.

Il messaggio di Oriana

Così Oriana, sui propri canali social, ha commentato le emozioni dell'impresa. «Oggi mentre nuotavo, avevo la sensazione che fosse il momento più bello della mia vita, non provavo dolore, solo una grande coordinazione di movimenti e forza di volontà. In questo incedere di grandi emozioni, bracciata dopo bracciata, non sono mai stato solo. Ballando con onde alte più di un metro, vedevo il mondo fermo, immobile, come se non esistesse più. Sentivo l'acqua fluire veloce sotto i miei piedi, una cascata di tuffi da brivido. Ero totalmente concentrato nel momento presente. Il 12/12/2020 per me sarà ricordata come una giornata storica. Fin da bambino sognavo di arrivare dove mai nessuno al mondo era riuscito ad arrivare. Ci ho messo più di 47 anni di vita, ma ce l'ho fatta e credetemi, vedere il mondo da quasi 4.000 metri è... non riesco a trovare le parole. Diciamo che mi ripaga di tanti sacrifici, che non mi sono mai pesati, perché quando sei mosso dalla passione, tutto è più facile».