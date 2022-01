Orientamento scolastico: presentati servizi, attività e progetti lecchesi

Un tavolo istituzionale per l’orientamento scolastico. Lo ha convocato la Provincia di Lecco in sala Ticozzi: qui il Consigliere delegato all’Istruzione Carlo Malugani ha presentato alla platea, composta dai dirigenti scolastici di primo e secondo grado, dai direttori dei Centri di formazione professionale e dai docenti referenti per l’orientamento, il vasto programma di servizi, attività e progetti per promuovere l’orientamento scolastico dei giovani studenti.

Al Tavolo dei relatori erano presenti anche Raffaele Cesana dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e Vittorio Ruberto, dirigente dell’istituto comprensivo statale Lecco1 “Falcone e Borsellino”, scuola Polo per l’orientamento scolastico.

"Sono soddisfatto della presenza e della partecipazione attiva della quasi totalità degli Istituti scolastici di primo e secondo grado e dei Centri di formazione professionale del territorio - commenta il Consigliere Malugani - Abbiamo condiviso, discusso e approvato tutte le attività, i servizi e i progetti che la Provincia di Lecco promuove e sostiene insieme ad altri partner istituzionali per l'anno scolastico 2021/2022 e per il prossimo anno scolastico 2022/2023".

"Prossimamente - ha aggiunto Malugani - incontreremo anche le associazioni imprenditoriali nell'ottica di consolidare la rete collaborativa a favore dei giovani studenti e dei loro genitori, dove la persona per noi deve essere considerata come l'agente principale del suo sviluppo e ogni scelta deve avere l'individuo al centro dell'attenzione, per favorire il successo scolastico e formativo e ridurre la dispersione scolastica".