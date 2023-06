L'orario non era sempre preciso e le temperature mostrate talvolta non erano quelle reali, ma rappresentava un piccolo pezzo della storia di Lecco. Un pezzettino che non è più operativo da martedì 27 giugno: una gru ha rimosso il grande orologio installato svariati anni fa dalla Banca Popolare di Lecco all'altezza del prato che si affaccia sul Ponte Nuovo. Per più di quarant'anni ha indicato ora e temperatura esterna con i suoi inconfondibili rossi, mantenuti anche dopo il passaggio sotto l'egida della Deutsche Bank.

Ora i vertici aziendali hanno operato questa scelta: il dispositivo è stato smontato, fatto a pezzi e portato via dalla ditta incaricata di eseguire i lavori.