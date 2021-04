Finalmente. I lecchesi, e non solo, possono tirare un sospiro di sollievo. L'attesa è finita: dal 1° maggio riapre l'Orrido di Bellano. Con la zona gialla, infatti, torna visitabile al pubblico la principale attenzione di Bellano e una delle più amate in tutta la provincia di Lecco, capace di attirare ogni anno migliaia di visitatori. Il trend di crescita dell'Orrido fino a prima della pandemia, infatti, non lascia spazio a dubbi.

Da sabato la struttura sarà aperta tutti i giorni, senza limitazioni, naturalmente facendo rispettare distanziamento e con dispositivi di sicurezza sempre indossati. Di recente, il popolare sito zingarate.com ha inserito l'Orrido tra i dieci canyon più belli d'Italia.

Cos'è

L'Orrido di Bellano è una gola naturale creata dal fiume Pioverna con suggestive spelonche. Una serie di passerelle consente al visitatore di ammirarne la bellezza. Negli ultimi mesi ne sono state installate di nuove che hanno così allungato il percorso pedonale visitabile.

Gli orari

Dal lunedì al venerdì 10.00 – 18.00

Sabato e domenica 09.00 – 19.00

