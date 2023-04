Gli amici a quattro zampe "bagnini" alla scoperta dell'Orrido

Alla scoperta dell'Orrido insieme agli amici a quattro zampe che durante l'estate sono impegnati a salvare vite anche nello specchio di lago davanti a Bellano. Protagonisti dell'iniziativa i componenti dell'Associazione cinofila salvataggio nautico (Acsn onlus) di Monza.

"Per tutti noi è stata una bellissima gita - hanno scritto postando alcune foto sulla propria pagina facebook - Abbiamo visitato l'orrido con i nostri amici pelosi e poi addestramento per le strade del paese. Il tutto seguito da un buon pranzo e un buon gelato insieme. Un caro saluto a Bellano, ci rivedremo a breve per il primo tuffo in acqua. Noi già non vediamo l'ora!".

Al team dell'Acsn, e ai bravissimi "bagnini a quattro zampe" che garantiscono sicurezza durante la stagione estiva, è andato il grazie del sindaco Antonio Rusconi: "Rivolgiamo un ringraziamento sincero all'Associazione cinofila salvataggio nautico per il prezioso aiuto durante la stagione estiva in spiaggia, che ha permesso negli scorsi anni di salvare diverse vite umane grazie all'aiuto degli amici a quattro zampe".