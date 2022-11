Spettacolo ed emozioni: tornano le luci all'Orrido, per un "Natale da favola"

Cala l'oscurità, il Natale si avvicina e si accendono le luci sulla gola naturale più suggestiva d'Italia. Anche quest'anno, dopo il grande successo del 2021, verrà riproposto Orrido Magic Christmas Light, per "Un Natale da favola".

L'Orrido di Bellano, forte dei recenti traguardi raggiunto come le 200mila visite annue, è tornato a indossare le luci e i colori delle festività natalizie in una versione nuova e suggestiva. Lo spettacolo si estenderà anche al centro storico di Bellano, per un impatto scenico unico e fiabesco.

"Vi aspettiamo per vivere insieme l'atmosfera del Natale con una ambientazione ancora più magica e ricca di sorpese e novità" spiegano dal Comune di Bellano.

L'allestimento, come mostriamo nella foto, è ormai pronto. L'inaugurazione, con l'accensione delle luci, è prevista per sabato 3 dicembre. Non resta che attendere con ansia.