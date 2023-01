Per l'Orrido di Bellano un 2022 spettacolare: frantumato ogni record

Un 2022 fantastico, durante il quale è stato superato un record dietro l'altro. L'Orrido di Bellano è all'apice di un successo continuo e nell'anno appena concluso ha richiamato visitatori da ogni angolo della Lombardia e non solo.

Al 31 dicembre il numero definitivo di biglietti staccati è stato di 230.257, di cui 7.242 alla Cà del Diavul. Un traguardo che, anche a detta degli stessi amministratori, fino a pochi anni fa era impensabile e che, giorno dopo giorno, è diventato sempre più "normale".

L'anno era iniziato con in testa il numero record del 2021, ben 137.468 visitatori. Dodici mesi dopo, l'incremento fatto segnare è di 92.789, pari al 67%.

Quota 200mila a ottobre

La fatidica soglia del visitatore numero 200mila è stata superata lo scorso 20 ottobre, molto in anticipo rispetto alla fine dell'anno. Quello che poteva essere dunque l'obiettvo prefissato dai gestori dell'Orrido a inizio 2022 è stato raggiunto con un tale agio da permettere un notevole "arrotondamento".

La gola naturale bellanese piace anche perché nel corso del tempo è stata arricchita grazie a un'attenzione continua e costante: basti citare le nuove passerelle inaugurate nel 2021 e la rinnovata Cà del Diavul come attrazione aggiuntiva; lo spettacolo "Orrido Christmas Light" che contraddistingue il periodo natalizio e che anche quest'anno ha affascinato grandi e piccini. A contribuire al suo successo, inoltre, il passaparola e gli investimenti di marketing, grazie ai quali Bellano e l'Orrido sono ormai conosciuti ovunque, ma anche la voglia di muoversi e scoprire nuove bellezze che caratterizza la stagione post-covid a livello di turismo di prossimità o, come spesso viene chiamato, "mordi e fuggi".

"Soddisfatti dall'esordio della Cà del Diavul"

"L'Orrido continua la sua crescita - sottolinea il sindaco di Bellano Antonio Rusconi - Nel 2023 abbiamo già registrato 12mila presenze di cui oltre 3mila il giorno della Pesa Vegia. È stata un'ottima annata il 2022, siamo estremamente soddisfatti anche per la partenza della Cà del Diavul che ha raggiunto oltre 7mila visitatori nonostante i suoi limiti strutturali. Si tratta dell'ennesima dismostrazione della bontà delle azioni intraprese nel 2016, quando optammo per l'Orrido nell'ottica sviluppo turistico di Bellano. Gli interventi in programma quest'anno? Abbiamo appena avuto il placet della Soprintendenza per il restauro degli affreschi interni alla Cà del Diavul e della scala a chiocciola. Partiranno anche i lavori per la sistemazione dei giardini all'ingresso, con la realizzazione del chiosco e dei servizi igienici, per un costo complessivo di 260mila euro di cui 130mila da Regione Lombardia".