Nel cuore di Santa Maria Hoè nasceranno 20 orti urbani

A Santa Maria Hoè arrivano gli orti: il comune brianzolo si è infatti aggiudicato il bando regionale "Orti urbani" e potrà assegnare 20 terreni di 25 metri quadri in un'area comune attrezzata con recinzione, cancello di ingresso, vialetti, una casetta per gli attrezzi e una fontanella per l'acqua.

"Questa realizzazione è un obiettivo del nostro programma elettorale - commenta il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla - Ringrazio moltissimo i nostri tecnici e la consigliere Veronica Bonanomi che hanno collaborato con me per la realizzazione di questa iniziativa".

Dove verrà realizzata l'area

L'area verde che conterrà i 20 appezzamenti di terreno coltivabile è situata, come mostra la foto sottostante, tra Via Privata villaggio Primula e la Strada Provinciale 58.

Come da bilancio il progetto prevede un costo di 1.100 euro per le attività di progettazione, 12.683 euro per la realizzazione e gli allacciamenti oltre a 300 per formazione, visite e laboratori. In totale, la spesa prevista è di poco superiore ai 14mila euro, che sarà coperta dall'accesso ai finanziamenti regionali. Solo una volta realizzati, informa il sindaco, l'Amministrazione stilerà i criteri di assegnazione degli orti.