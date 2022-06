Non solo cinema, Aldo Baglio gioca a paddle a Osnago

Non solo cinema. Aldo Baglio, colonna del celebre trio di attori Aldo, Giovanni e Giacomo è anche appassionato di padel. E lo ha dimostrato ieri, mercoledì 23 giugno, scendendo sul campo di paddle dell'Osnago Top Sporting, gestito da Pier Andrea Migliardi.

Una bella sfida con alcuni amici a colpi di racchetta e corse in stile tennis. Aldo Baglio in questo periodo si trova nella Brianza lecchese per le riprese del suo nuovo film "Il più bel giorno della nostra vita" con cui il trio comico si riproporrà al cinema a due anni di distanza dall'ultimo lungometraggio.

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti tornano così sul set di un film e per l'occasione hanno scelto la nostra provincia e i suoi incantevoli scenari tra le location del lungometraggio. Per l'esattezza la verde Brianza a Osnago. Dopo Antonio Albanese con il suo Cento domeniche ambientato tra Lecco e Garlate, altri pezzi da novanta del mondo del cinema passano dunque dal Lecchese.

Le riprese per il nuovo film sono iniziate nei giorni scorsi - dovrebbero durare sino alla fine del mese - e hanno incuriosito molti cittadini del comune lecchese. Tra loro anche gli sportivi brianzoli che ieri hanno visto Aldo misurarsi sul campo di paddle dell'Osnago Top Sporting.