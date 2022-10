L'ospedale di Lecco illuminato di rosa e azzurro, ecco perchè

In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale, che si celebra il 15 ottobre, nella serata di ieri l’Asst di Lecco ha illuminato di rosa e azzurro l’ospedale Manzoni. Un’onda di luce colorata - un gesto simbolico che attraverserà il mondo, illuminando progressivamente tutto il pianeta - per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla perdita in gravidanza o dopo la nascita.

"Aderendo a questa particolare iniziativa - spiega Paolo Favini, Direttore Generale Asst Lecco - vogliamo porre l’attenzione su un tema che spesso rimane nascosto e di cui si fatica ancora a parlare. Il lutto perinatale è un evento traumatico che può portare a delle conseguenze particolarmente gravi se non adeguatamente trattato condizionando profondamente la qualità della vita della donna e della coppia. È anche per questo che, lo scorso anno, abbiamo deciso di formare i nostri professionisti sanitari, partendo dagli operatori della Terapia Intensiva Neonatale, sulle tematiche dell’accompagnamento end of life e alla rielaborazione del lutto di fronte ad eventi ad alto impatto emotivo".

"Questa significativa giornata è il segno della vicinanza dei nostri operatori nei confronti di tutte quelle famiglie che hanno subìto una perdita perinatale - commenta Roberto Bellù, Direttore Dipartimento Materno Infantile Asst Lecco - Un lutto spesso difficile da accettare e da elaborare che comunque deve essere narrato, compreso e affrontato insieme con partecipazione umana e con le risorse professionali più idonee ad affrontare un tema così delicato. La condivisione della propria storia può aiutare a dare memoria a tutti quei bambini mai nati e nati, ma vissuti per troppo poco tempo, ricordare per sapere, conoscere per condividere con tutte le famiglie che stanno affrontando una situazione simile e pensano di essere sole".

"Ogni anno 60.000 donne perdono un bambino in gravidanza o dopo la nascita e una donna su cinque ha un lutto perinatale - ricorda Antonio Pellegrino, Direttore Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Alessandro Manzoni Lecco - L'intensità del lutto non è correlata alla settimana gestazionale, ma all'investimento affettivo delle donne e delle coppie visto che la relazione di attaccamento comincia ancor prima della nascita. È difficile dare parole al vissuto del lutto ma non deve più essere un tabù: è bene ricordare alle donne e alle loro famiglie che non sono sole e che la loro sofferenza non è mai inadeguata".