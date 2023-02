Ospedali di Lecco e Merate: nuovi orari di accesso ai reparti di Ostretricia

L’orario di accesso per la visita alle puerpere ricoverate negli ospedali di Lecco e Merate ha subìto delle variazioni. Le neomamme con i neonati, potranno ricevere le visite del secondo genitore per un tempo illimitato a partire dalle 8.00 sino alle 22.00.

Come reso noto dagli uffici di Asst, restano invece invariate le regole per l’ingresso del secondo visitatore (compresi i figli delle gravide/puerpere ricoverate) che è consentito per un’ora nelle fasce orarie stabilite a seconda delle necessità organizzative dei reparti dei due Presidi Ospedalieri:

Ostetricia Ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco: dalle 16.00 alle 18.00, pazienti letto A - dalle 18.00 alle 20.00, pazienti letto B. Ostetricia Ospedale "San Leopoldo Mandic" di Merate: dalle 16.00 alle 17.00, pazienti letto 1 - dalle 17.00 alle 18.00, pazienti letto 2.