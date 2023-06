Ostello di Lecco, una settimana all'apertura: è tutto pronto

Giovedì 15 giugno aprirà l'ostello di Lecco. Una struttura completamente rinnovata e attesa dal 2006, che il Comune ha affidato in concessione a Ristogest. Dopo un primo periodo di attività e dopo l'entrata a regime dei servizi offerti, Ristogest e Comune di Lecco organizzeranno, indicativamente a luglio, la presentazione del Lecco Hostel insieme ai soggetti istituzionali che hanno contribuito alla progettazione e al finanziamento della struttura. Intanto, però, è tutto pronto in corso Giacomo Matteotti: le scritte verdi vengono tenute accese, all'esterno sono stati posizionati i tavolini e dalla strada s'intravede il posizionamento dell'arredo nel piano inferiore.

Ostello di Lecco: una storia infinita

Per una decade lo scheletro è stato lì, intaccato e intoccabile fino alla prima pietra posata nel 2006: una serie infinita di anni fatti di pugni nello stomaco a causa del cantiere permanente allestito sul vecchio cimitero di Lecco alta. Un progetto sull'ex cimitero di San Giovanni invecchiato e affondato rapidamente nello stato di abbandono a causa del fallimento del primo consorzio di aziende che si era messo al lavoro. Qualcosa, dopo gli annunci dei fondi stanziati da Comune, Provincia e Regione, si è mosso nella primavera del 2017, quando la giovane studente Alessandra Redaelli realizzò il logo che da qualche tempo identifica la struttura. In totale sono passati tre sindaci - Faggi, Brivio e Gattinoni - e pure un commissario durante il passaggio tra i primi due, un accordo di programma con la Regione e l'inserimento Aler: i 3.540 metri quadrati dell'area sono pronti a essere riconsegnati alla comunità.

Il sito internet

L'ultimo segnale prima dell'annuncio ufficiale è arrivato qualche tempo fa da internet, dov'è possibile accedere al nuovo sito internet leccohostel.com: “A breve la data d'apertura ufficiale” si legge all'interno della schermata iniziale e scorrendo s'incrociano tutte le informazioni rivolte agli utenti che descrivono la struttura, prima tra tutte quella sulla capienza (115 posti letto per 27 camere con bagno privato). Gestione affidata a Ristogest e Ubunto, che hanno dovuto attendere ulteriormente ed eseguire nuovi lavori all'interno del nuovo stabile. Aperta anche la pagina di riferimento su Booking.com, noto portale che gestisce le prenotazioni di centinaia di migliaia di strutture in tutto il mondo.

Ristogest

Ristogest è un'azienda con sede legale a Lecco e sede operativa a Desio (Monza e Brianza). Si tratta di una “società specializzata nell'ideazione d'innovativi format nel campo della ristorazione e di tutti i relativi servizi integrati - si legge sul sito - Il know-how acquisito si applica non solo alla gestione di ristoranti, locali e strutture di hospitality ma anche allo sviluppo di progetti taylor-made rivolti sia ad aziende private sia a enti pubblici in occasione di grandi manifestazioni e rassegne in Italia e all'estero”.