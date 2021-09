Il nuovo ostello vede (finalmente) la luce: affidata la gestione della struttura

Finalmente l'Ostello della Gioventù di Lecco può aprire i battenti. Il bando del Comune è, infatti, andato a segno: a Palazzo Bovara è arrivata la proposta formulata dall'associazione temporanea di impresa costituita da Ristogest e la cooperativa Ubunto, che si è così aggiudicata la gestione della nuova struttura di corso Matteotti; quattordici anni dopo l'inizio dei lavori, si avvicina quindi la fine di una vicenda che si è stancamente trascinata per tutto l'inizio del nuovo millennio ed è costata quasi tre milioni di euro a Regione, Provincia e Comune.

Ristogest e Ubunto

Ristogest è un'azienda con sede legale a Lecco e sede operativa a Desio (Monza e Brianza). Si tratta di una “società specializzata nell'ideazione d'innovativi format nel campo della ristorazione e di tutti i relativi servizi integrati - si legge sul sito - Il know-how acquisito si applica non solo alla gestione di ristoranti, locali e strutture di hospitality ma anche allo sviluppo di progetti taylor-made rivolti sia ad aziende private sia ad enti pubblici in occasione di grandi manifestazioni e rassegne in Italia e all'estero”.

Per quanto riguarda la cooperativa Ubonto, costituita nel 2016, ha sege a Filago (Bergamo) ed è operativa nel settore dell'“accoglienza sostenibile dei migranti”. La concessione durerà sei anni, con ipotesi di rinnovo già fissata per un periodo altrettanto lungo; il canone mensile si dovrebbe aggirare intorno alla cifra di tremila euro, a salire fino ai quattromila di metà percorso. Oltre cento i posti letto previsti all'interno dello spazio di duemila metri quadri.