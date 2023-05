Eppur si muove: il nuovo Ostello di Lecco ha un sito internet

Giugno 2023. Slitta ancora di qualche settimana, ma non dovrebbe andare oltre, la data d'apertura del nuovo Ostello di Lecco. Un'opera nata da una gestione elefantesca. Un segnale importante arriva da internet, dov'è possibile accedere al nuovo sito internet leccohostel.com: “A breve la data d'apertura ufficiale” si legge all'interno della schermata iniziale e scorrendo s'incrociano tutte le informazioni rivolte agli utenti che descrivono la struttura, prima tra tutte quella sulla capienza (115 posti letto per 27 camere con bagno privato). Gestione affidata a Ristogest e Ubunto, che hanno dovuto attendere ulteriormente ed eseguire nuovi lavori all'interno del nuovo stabile. Aperta anche la pagina di riferimento su Booking.com, noto portale che gestisce le prenotazioni di centinaia di migliaia di strutture in tutto il mondo.

Ristogest e Ubunto

Ristogest è un'azienda con sede legale a Lecco e sede operativa a Desio (Monza e Brianza). Si tratta di una “società specializzata nell'ideazione d'innovativi format nel campo della ristorazione e di tutti i relativi servizi integrati - si legge sul sito - Il know-how acquisito si applica non solo alla gestione di ristoranti, locali e strutture di hospitality ma anche allo sviluppo di progetti taylor-made rivolti sia ad aziende private sia a enti pubblici in occasione di grandi manifestazioni e rassegne in Italia e all'estero”.

Per quanto riguarda la cooperativa Ubonto, costituita nel 2016, ha sege a Filago (Bergamo) ed è operativa nel settore dell'“accoglienza sostenibile dei migranti”. La concessione durerà sei anni, con ipotesi di rinnovo già fissata per un periodo altrettanto lungo; il canone mensile si dovrebbe aggirare intorno alla cifra di tremila euro, a salire fino ai quattromila di metà percorso. Oltre cento i posti letto previsti all'interno dello spazio di duemila metri quadri.