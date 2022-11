Osteria Manzoni, un altro premio: arriva la forchetta del Gambero Rosso

C'è una nuova forchetta del Gambero Rosso in provincia di Lecco. L'Osteria Manzoni di Barzago, comune della nostra fetta di Brianza, ha ricevuto un riconoscimento dalla nota casa editrice italiana, specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di guide, trasmissioni televisive, formazione, una rivista mensile, un sito web quotidiano, un settimanale digitale sull’economia del vino, una web Tv e diverse applicazioni mobili.

Ristorante associato a Confcommercio Lecco (“Un bella notizia per la ristorazione della nostra provincia e per un ristorante under 40”), porta a tre il numero di riconoscimenti ricevuti di recente: oltre ai 76 punti che permettono l'ingresso nella Guida Ristoranti 2023 del Gambero Rosso, infatti, l'Osteria Manzoni fa parte anche della Guida ristoranti 2022 de L’Espresso - un cappello - e de Il Golosario di Gatti e Massobrio - Guida 2023 - con un faccino radioso.

L'Osteria Manzoni di Barzago

L’Osteria Manzoni è un piccolo ristorante di charme non lontano dalla città di Lecco che unisce antica e nuova Brianza. Lo chef Francesco Cheloni propone un menu italiano con un filo rosso sempre collegato alla Toscana, sua terra d’origine. Con la compagna Giovanna Bettega, già organizzatrice di eventi, la sala diventa dinamica, un palcoscenico differente ogni sera, dove entrano in scena anche dialoghi con produttori locali e fitte relazioni con gli ospiti del ristorante.