Ottobre sarà un mese di fuoco al Planetario di Lecco

Le iniziative del Planetario civico di Lecco proseguono tutto il mese di ottobre con proposte variegate per caratteristiche e target che troveranno spazio a palazzo Belgiojoso.

Si parte il 7 ottobre con gli appuntamenti del venerdì sera in programma alle 21, la proiezione in cupola intitolata "La Via Latte allo zenit", mentre il venerdì successivo, 14 ottobre, il fisico Giorgio Chinnici sarà il relatore della serata "Specchio delle mie brame. Le simmetrie della natura". Dopo il successo della scorsa primavera, venerdì 21 tornerà inoltre l'appuntamento per gli appassionati di fantascienza "Ritorno al futuro. Doc, Marty e i paradossi del tempo", a cura di Massimo Ferrari, studioso di cinema, e Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario.

Il 28 ottobre è atteso a palazzo Belgiojoso un nuovo ospite, Stefano Orsenigo, medico rianimatore, che illustrerà ciò che succederebbe al corpo umano se fosse posto senza tuta spaziale nel cosmo. Lunedì 10, alle 21, si terrà la seconda serata del corso di Luca Perri sulla storia dell'esplorazione spaziale, intitolata "Razzi amari", che si focalizzerà sulle passeggiate spaziali, l'atterraggio sulla Luna statunitense e le peripezie sovietiche.

Tornano inoltre a ottobre le giornate speciali, interrotte negli scorsi anni dall'emergenza pandemica: sabato 15 terrà banco il Jurassic Day, un'edizione speciale del "sabato dei bambini" calibrata su un target di età più alto rispetto a quello consueto, e rivolto dunque ai ragazzi della scuola primaria. In programma due spettacoli, uno alle 15 e uno alle 16.30, comprensivi di una proiezione speciale in cupola dedicata all'ultimo giorno dei dinosauri e di un laboratorio dal tema "cucinare una cometa". L'evento prevede un biglietto, unico per tutti, dal costo di 6 euro. Ogni domenica, alle 16, è inoltre prevista la proiezione in cupola sul cielo del mese.

Per tutte le iniziative occorre prenotarsi a partire dal sito www.deepspace.it.