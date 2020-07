Pulizia degli appoggi del Ponte di Paderno, la SP54 chiude due notti

Chiude la SP54 sul Ponte San Michele di Paderno. Il provvedimento, ratificato dall'ordinanza n° 38 della Provincia di Lecco, si è reso necessario per garantire l'esecuzione delle attività di pulizia/lubrificazione accurata degli appoggi della travata reticolare dell'impalcato con sollevamento della stessa mediante l'utilizzo di martinetti idraulici sul ponte tra i Comuni di Paderno d'Adda in provincia di Lecco e Calusco d'Adda in provincia di Bergamo.

Per questo motivo è disposta la chiusura totale al transito della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza provincia di Lecco e inizio SP166 in provincia di Bergamo) nel comune di Paderno dd'Adda, in orario notturno tra le 22 e le 06 tra i giorni 29 e 30 luglio e fra il 3 e il 4 agosto 2020;