Paderno, via al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Il Comune di Paderno d'Adda chiede ai cittadini di segnalare le barriere architettoniche da rimuovere in paese. L'Amministrazione del sindaco Gianpaolo Torchio ha dato avvio all'elaborazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba). Il Peba è lo strumento di programmazione per monitorare e superare le barriere architettoniche sia all'interno degli edifici pubblici sia sui percorsi urbani.

Il Piano non viene elaborato univocamente dai tecnici e dagli specialisti incaricati, ma si configura come un percorso condiviso e partecipato dai cittadini e dalla comunità. Si tratta di un percorso che coinvolge i portatori d'interesse, con l'obiettivo di individuare i reali bisogni delle persone con disabilità e con esigenze specifiche, come gli anziani, i bambini, le persone con ridotta mobilità o capacità percettiva.

Come presentare le segnalazioni

Al fine di raccogliere le segnalazioni di tutti i cittadini interessati, in forma singola o associata, il Comune ha messo a disposizione un semplice questionario: uno da stampare e compilare a mano, l'altro da compilare in formato digitale.

I questionari con i suggerimenti e le proposte possono essere presentati all'indirizzo di posta certificata paderno.dadda@legalmail.it (anche da email ordinarie); su supporto cartaceo in duplice copia all'ufficio protocollo del Comune, durante gli orari di apertura al pubblico. I questionari devono pervenire entro le ore 12 del 15 settembre 2022.