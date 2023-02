L'app funziona male, Trenord chiede di pagare ancora i biglietti

Nuova grana in casa Trenord. Un malfunzionamento dell'applicazione con il noto sistema di pagamento Paypal ha causato un buco nel bilancio dell'azienda ferroviaria, per questo la società sta chiedendo a diversi clienti di pagare biglietti, carnet e abbonamenti acquistati fra la tarda primavera e l'estate 2022. Trenord sostiene di non aver incassato quelle somme, come riportato in una comunicazione recapitata a diversi clienti nella giornata di mercoledì 22 febbraio.

“A seguito di una verifica contabile relativa all'anno 2022, abbiamo riscontrato un problema tecnico che ha determinato il mancato pagamento di alcuni titoli di viaggio da lei acquistati sull'app Trenord tra maggio e agosto 2022 attraverso il metodo di pagamento Paypal”, ha scritto la società in un messaggio fatto arrivare ai clienti. Per il momento la società non ha reso noto a quanto ammonta la cifra non riscossa (l'ufficio stampa interpellato da MilanoToday ha detto di non avere il dato), ma le comunicazioni inviate sono diverse ed è probabile che il "buco" ammonti ad alcune migliaia di euro.

Gli utenti che hanno ricevuto la comunicazione sono stati invitati a regolarizzare la loro posizione "quanto prima" e "non oltre il 31 marzo 2023". Il saldo può avvenire tramite il sito Trenord e (a breve) dalla stessa app della società "con qualsiasi modalità di pagamento". Non solo, i pagamenti potranno avvenire "in un'unica soluzione o per singolo ordine".

"Chiederemo a Trenord di spiegare anche questo ennesimo disservizio, che costringe decine, forse centinaia di pendolari lombardi a ricostruire viaggi e pagamenti della scorsa estate per un disguido nei pagamenti tramite Paypal - ha chiosato in una nota il consigliere Dem Pietro Bussolati -. Lo faremo con un’interrogazione che stiamo predisponendo e che depositeremo non appena sarà possibile, cioè quando il nuovo Consiglio regionale sarà insediato".

“Se viaggi con Trenord in Lombardia i disservizi non finiscono mai e possono perseguitarti anche a un anno di distanza. Quando dicevamo che Fontana e la sua Giunta non fossero in grado di governare il trasporto pubblico locale, non potevamo immaginare che il livello di incapacità gestionale fosse arrivato a questo punto. Per ammissione della stessa società, apprendiamo che Trenord sta chiedendo ai suoi passeggeri di pagare nuovamente il costo di viaggi che l’azienda non è stata in grado di incassare, a causa dell’ennesimo problema tecnico. La cosa assurda è che la verifica spetta al cittadino a cui tocca pagare o eventualmente contestare. Viene da chiedersi sulla base di quali numeri hanno fatto i conti fino a ieri e, più in generale, come lavori una società che non è nemmeno in grado di incassare i soldi di chi ha pagato il biglietto. La risposta chi prende il treno tutti i giorni la conosce già”: così il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Nicola Di Marco.