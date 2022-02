Visite per la patente: da oggi accettati solo i pagamenti digitali

L'Asst Lecco ha recepitoi provvedimenti nazionali emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: dal 14 febbraio 2022 tutti i pagamenti relativi a operazioni sulle patenti di competenza della Motorizzazione (bollettini di conto corrente postale n. 4028 e n. 9001) sono stati migrati sulla piattaforma PagoPA, il sistema che consente ai cittadini i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione. Tutti i pagamenti effettuati prima di tale scadenza saranno considerati validi fino al 31 marzo 2022.

"Si invitano pertanto gli utenti che hanno prenotato prestazioni, visite mediche per rilascio/rinnovo/revisione della patente di guida, e che non hanno pagato i bollettini entro la data del 14 febbraio, a non effettuare i pagamenti con bollettini di conto corrente postale ma di attenersi a quanto di seguito specificato - spiegano da Asst Lecco - Si prega di fare riferimento al portale nei prossimi giorni allo scopo di acquisire tempestivamente eventuali e ulteriori aggiornamenti".

Le indicazioni da seguire

Si riportano, di seguito, le indicazioni operative finalizzate a chiarire le modifiche relative al pagamento e all'abbinamento dei pagamenti PagoPA alle pratiche:

• l'utente accede al Portale dell'Automobilista tramite Spid, genera lo IUV per il pagamento della pratica interessata;

• procede al pagamento sia tramite gli sportelli fisici che tramite gli sportelli virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP), ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, sia utilizzando i servizi di pagamento on-line messi a disposizione sempre sul Portale dell'Automobilista;

• si presenta presso il medico monocratico o la Commissione medica locale patenti portando la ricevuta di pagamento rilasciata.