Cinema: da fine gennaio al Palladium torna la Rassegna del giovedì

Prosegue la ricca stagione cinematografica al Palladium, nel rispetto delle ultimissime norme in materia di contenimento della pandemia da Covid-19. La sala di Castello, oltre ai film di prima visione, prosegue con la Rassegna del giovedì, che scatterà il prossimo 27 gennaio 2022.

Da oggi, lunedì 27 dicembre 2021, è possibile acquistare online l'abbonamento (40 euro per dieci titoli) che consentirà anche di scegliere il posto in platea che varrà per l'intera rassegna.

Compatibilmente con la capienza della sala sarà possibile acquistare anche (5 euro) l'ingresso singolo. Dieci i titoli proposti, con la prevalenza di film italiani e con la consueta varietà di generi che vanno dal drammatico alla commedia.

I titoli in rassegna

Il primo titolo sarà dedicato a Pedro Almodòvar e al suo Madres paralelas che ha permesso a Penelope Cruz, iconica attrice del regista spagnolo, di vincere la Coppa Volpi come miglior attrice all'ultimo Festival di Venezia.

Il 31 marzo sarà proiettato l'ultimo titolo che sarà Freaks out di Gabriele Mainetti (il regista di Lo chiamavano Jeeg Robot) a chiudere la rassegna invernale. Per informazioni, scheda dei film e trailer è possibile visitare il sito.

Il palinsesto

27/01 Madres paralelas

03/02 Supernova

10/02 #iosonoqui

17/02 Il silenzio grande

24/02 Tre piani

03/03 Notti in biancio, baci a colazione

10/03 Falling - Storia di un padre

17/03 Marilyn ha gli occhi neri

24/03 Welcome Venice

31/03 Freaks out