Valmadrera più vicina all'Europa con la panchina di via Casnedi

Valmadrera si tinge di blu. Sabato 7 maggio nella sala consiliare del Comune, all'interno del Centro culturale Fatebenefratelli, si è tenuta la prima parte della "Giornata dell'Europa", conclusasi poi al parco di Via Casnedi: qui è stata inaugurata la panchina blu con le 12 stelle gialle, simbolo dell'Europa. Presenti in sala del Consiglio, oltre al sindaco Antonio Rusconi, l'assessore all'istruzione Raffaella Brioni, il parroco Don Isidoro Crepaldi e Marco Anghileri, direttore della scuola professionale Aldo Moro di Valmadrera, Istituto che ha lavorato con i suoi studenti per la realizzazione della panchina.

A dare risalto alla giornata è stata anche la presenza del giornalista Gianni Borsa, corrispondente del Sir da Bruxelles, che ha regalato a tutti i presenti degli spunti di riflessione semplici e concreti sul significato di Europa, pace e solidarietà, temi molto attuali nel contesto storico che stiamo vivendo. È stata ribadita più volte la data del 9 maggio 1950, quando il ministro degli Esteri francesi Schuman, all'alba di una possibile terza guerra mondiale, propose la creazione di una Comunità europea: "La pace mondiale - scriveva Schuman -, non potrebbe essere salvaguardata senza iniziative creative all'altezza dei pericoli che ci minacciano".

La panchina europea di via Casnedi

Gianno Borsa ha anche ricordato la figura di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento europeo in anni difficili. Dopo questo momento introduttivo ci si è spostati presso il parco di Via Casnedi, dove, alla presenza del Corpo Musicale S.Cecilia che ha salutato i presenti con l'Inno d'Italia, è stata inaugurata la panchina blu. Il momento inaugurale si è concluso con le note dell'inno dell'Unione Europea.