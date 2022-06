Nel paradiso dell'Alpe Paglio spunta una panchina gigante

Una panchina gigante a Bellano. Anche il comune altolariano, sempre più lanciato a livello turistico grazie ai numeri da record macinati dall'Orrido, potrà offrire al pubblico questo manufatto tipico del Piemonte e sempre più presente nel nostro territorio (ultima inaugurazioni a Bellagio Pescate, Olginate e Santa Maria Hoè).

Bellano entra a far parte ufficialmente della "Big Bench Community": la posa e l'inaugurazione della panchina gigante, il cui scenario scelto è l'Alpe Chiaro di Vendrogno, si svolgeranno domnenica 19 giugno. Per l'occasione sarà allestita una vera e propria kermesse, con tanto di voli panoramici in elicottero e servizio ristoro con panino e salamella.

L'evento è organizzato, all'interno della Big Bench Community Project, da Comune di Bellano, Pro Vendrogno e Museo del latte e della storia della Muggiasca Vendrogno.

Il programma

Il programma della giornata prevede un volo panoramico in elicottero dalle 9.30 alle 10.30 con partenza dall'eliporto, quindi alle 11 la posa e l'inaugurazione della panchina con taglio del nastro alla presenza delle autorità. L'aperitivo sarà offerto dalla Pro Vendrogno. Alle 11.30 riprenderanno i voli panoramici dall'Alpe Chiaro.

Per tutta la giornata sarà prevista la sosta al Museo del latte e della storai della Muggiasca di Vendrogno per la mostra sugli alpeggi in Muggiasca.

I voli possono essere prenotati all'Info Point di Bellano (335 1752102): volo da 5 minuti 40 euro a persona, da 10 minuti 80, da 15 minuti 120. Ogni volo si effettuerà solo se al raggiungimento di 5 prenotazioni. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.