A Santa Maria Hoè spunta una panchina gigante. O meglio, una "banchela"

Anche Santa Maria Hoè ha la sua panchina gigante, quella che all'estero è indicata come big bench. In Brianza, però, si preferisce il dialetto, ed ecco che il suggestivo manufatto collocato nei giorni scorsi in paese è stato presto ribattezzato banchela.

Così, almeno, la definisce il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, appassionato conoscitore dell'idioma locale. La panchina è posizionata in un punto panoramico, con una bellissima vista rivolta verso il vicino comune di Montevecchia e le sue tre famose "piramidi".

"L'aera sarà presto riqualificata"

"Un altro punto del programma elettorale è stato raggiunto - spiega il primo cittadino - La panchina si trova in località Mirabella sulla caratteristica via del Bordeà, un percorso tra boschi, prati, vigneti e campi coltivati che collega Paù, Tremonte, Colle Brianza, Cò d'Indraen, Cò de l'Inguen, la Torre e soprattutto il bellissimo ponte del Bordeà. In quel punto inoltre stiamo concludendo i lavori che prevedono la rigenerazione della piazzetta, riacciotolare il percorso, realizzare linee di acque meteoriche e consolidare i versanti con berlinese in micropali".

A installare la panchina (nella foto con Brambilla) gli scultori locali Andrea Gaspari e Bruno Darconza. L'inaugurazione ufficiale del manufatto è prevista per i prossimi giorni, accompagnata da un concerto del coro Glap.