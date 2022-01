Il "Pane sospeso" prosegue fino a luglio in dieci negozi di Lecco

Il progetto solidale "Pane sospeso" continua. I panificatori di Confcommercio Lecco, guidati dal presidente Gianpiero Nucera, hanno deciso di portare avanti, fino al prossimo mese di luglio, l'iniziativa benefica che punta ad aiutare, grazie all'acquisto e al dono del pane, i più bisognosi.

"Pane sospeso" - avviato per la prima volta nell'autunno 2017 all'interno del Patto di Comunità siglato tra Comune di Lecco e Confcommercio Lecco - arriverà quindi al suo quinto anno di vita.

La modalità è tanto semplice quanto efficace. Il cliente che entra in un negozio aderente all'iniziativa può acquistare un quantitativo anche minimo di pane che lascia "in sospeso" presso il punto vendita stesso; le associazione benefiche coinvolte, ovvero Caritas e Croce Rossa Italiana, si fanno carico del ritiro del pane presso questi negozi in alcune determinate giornate e lo distribuiscono alle persone da loro seguite.

I negozi aderenti

I negozi che parteciperanno quest'anno all'iniziativa - organizzata e coordinata da Confcommercio Lecco fin dal 2017 - sono i seguenti: Panificio Negri di corso Matteotti 65; Panificio Sartor di via Partigiani 33; Panificio Ciresa di via Capodistria 18 e di via Petrarca 49; Delikatessen di via Malpensata 2; Linfarinata di via Bovara 7; Alimentari Valseschini di via Paisiello 28; Dolce Forno di corso Emanuele Filiberto 68; Il Pane di Gianola di via Tonio da Belledo 27; Pane e Fantasia di via Marco d'Oggiono 33 (quest'ultimo new entry).