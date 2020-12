Dai Lions della Valle San Martino 500 pandori e panettoni per gli operatori dell'ospedale

ll Lions club Val San Martino ha consegnato nei giorni scorsi un carico di cinquecento panettoni e pandori agli operatori sanitari dell’ospedale Manzoni di Lecco (vedi foto).

«Abbiamo promosso questa iniziativa - spiega Luigi Torri a nome del gruppo Lions - per dimostrare con un piccolo gesto il nostro riconoscimento per l’impegno, la professionalità e la grande sensibilità messa in campo da parte di tutti gli operatori ospedalieri durante questi difficili mesi segnati dalla pandemia da covid-19». Un omaggio dunque fatto con il cuore e molto gradito.