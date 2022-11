I panificatori lavorano “in perdita”, la politica guarda a Roma e Strasburgo

Il caro energia non guarda in faccia nessuno. Tantomeno i panificatori, che poche settimane fa hanno lanciato l'ennesimo grido d'allarme da Lecco in quanto attività energivora. Nel corso della giornata di venerdì 4 novembre i rappresentanti della categoria hanno incontrato i consiglieri regionali della Lega Alessandro Corbetta e Mauro Piazza in un esercizio commerciale di Viganò, comune della Brianza lecchese a cavallo con i territori di Como e Monza Brianza.

“I panificatori presenti - hanno spiegato i due consiglieri regionali al termine del faccia a faccia - hanno voluto spiegare e raccontare le difficoltà che tutto il settore sta vivendo nella nostra regione. La situazione è davvero paradossale: i clienti non mancano ma si lavora sostanzialmente in perdita a causa dell’esponenziale aumento delle materie prime e dei costi legati all’energia. Ritoccare troppo al rialzo il prezzo del pane risulta impossibile in quanto diventerebbe "fuori mercato" rispetto alla concorrenza della grande distribuzione”.

“In campo misure concrete”

“Regione Lombardia - hanno quindi specificato Corbetta e Piazza - sta mettendo in campo rilevanti stanziamenti e una serie di misure concrete per aiutare le imprese ad efficientarsi dal punto di vista energetico ma è chiaro che la questione del "caro bollette" vada affrontata principalmente a livello nazionale e in sede europea. La volontà è quella di fare tutto il possibile per venire incontro a queste realtà che rappresentano la tradizione, l’identità dei nostri territori, che tengono in vita i nostri centri storici, che trasmettono il sapere artigiano di generazione in generazione. L’intento è quello di organizzare in brevissimo tempo un incontro con l’assessore regionale Guido Guidesi per raccogliere queste istanze e trasmetterle anche a livelli istituzionali superiori: si tratta di una questione di vitale importanza che necessita di interventi urgenti e mirati”.