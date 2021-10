Il Panificio Castelnuovo di Lecco è un'Eccellenza Italiana

Via Marsala

Prestigioso riconoscimento per il Panificio Castelnuovo di via Marsala, Lecco. Ammodernato poco più di quattro anni fa, il punto vendita è stato premiato con il marchio, registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che qualifica ad oggi oltre 8000 aziende dislocate in Italia e all'estero: attività alle quali è stato rilasciato il marchio registrato con un ID anticontraffazione.

“Il nostro impegno, mirato allo sviluppo del marchio di Eccellenze Italiane, le aiuta a distinguersi e ad ottenere maggiore visibilità rispetto competitors che sfruttano l'icona del Made in Italy soltanto come attrattiva per la clientela” si legge sul sito del marchio. Il marchio Eccellenze Italiane