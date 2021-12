Il negozio di alimentari compie 20 anni: "Da noi i clienti tornano indietro nel tempo"

Vent'anni di attività, con i (complicati) tempi che corrono, non sono pochi. "Da Pino non solo pane", alimentari, enoteca, minimarket e panificio di Oliveto Lario, sabato 11 dicembre festeggia l'importante anniversario e invita tutti i suoi clienti per un simpatico momento di festa con buffet.

Il negozio - che ha sede a Vassena - è noto e apprezzato in paese per essere un punto di riferimento, una di quelle attività "di una volta" in cui si può trovare di tutto, dal panino al formaggio fino al detersivo. La gestione è affidata a Giuseppe Cifarelli con il figlio Mirko, che qualche anno fa è subentrato al fratello Andrea. "Mio padre, originario di Altamura in Puglia, aveva un panificio a Bellagio - spiega Mirko - Nel 2001, vivendo a Onno, decise di aprire un alimentari a Vassena a conduzione famigliare, contando su mia madre Gabriella Gregolin e su mio fratello. Adesso ci sono anche io e sono contento che il negozio prosegua la tradizione: Oliveto negli anni è diventata zona turistica e quando un milanese entra da noi ci confida che gli sembra di tornare indietro di trent'anni, a quelle botteghe con un'atmosfera famigliare, in cui puoi fare due chiacchiere e comprare quello che ti serve. I turisti ci apprezzano, anche più dei clienti locali, perché andiamo in contrasto con la freddezza della grande distribuzione".

A "Da Pino non solo pane" si possono trovare salumi e formaggi caratteristici, ma anche tanti consigli enogastronomici. "Ci piace ragionare in ottica di filiera territoriale - prosegue Mirko Cifarelli - quindi indirizziamo i clienti direttamente dal produttore locale di olio piuttosto che dal ristoratore che prepara il filetto persico".

L'attività ha risentito della pandemia da covid? "Il lavoro è aumentato d'estate ma d'inverno diminuisce perché il paese si svuota. Essendo rimasti sempre aperti non abbiamo sofferto in maniera particolare. Tanti negozi simili al nostro sono stati costretti a chiudere perché soffrono la concorrenza della vicina grande distribuzione. Noi, per fortuna, no".

Giuseppe e Mirko rilanciano e dalla primavera del 2022, dopo avere festeggiato il ventennale (sabato dalle 16.30 rinfresco aperto a tutti), inaugureranno, sempre a Oliveto Lario, una pizzeria d'asporto.