Un panino di due metri e un "bollicine" di 9 litri, festa a San Giovanni per il barista Willy

Un panino di due metri con la forma del suo nome e una bottiglia di "bollicine" di ben 9 litri. Il barista Willy ha festeggiato così, in modo originale e speciale, il suo 40esimo compleanno. E in tanti ieri sera - nel rispetto delle norme di sicurezza con distanziamenti e mascherine - hanno partecipato al brindisi che lo stesso Willy ha organizzato nel suo locale "Agorà" (ex Vespa) di San Giovanni.

Un'occasione di festa per lo stesso rione di Lecco e per tanti amici che hanno così fatto gli auguri al neo 40enne. «Ringrazio tutti coloro che si sono uniti al mio compleanno, è stato un piacere festeggiare con tanti clienti e amici - ha commentato Willy - Io sono originario della provincia di Milano e sono approdato a Lecco per amore. Sono tre anni che ho aperto il bar Agorà e qui mi trovo molto bene. I nove litri di spumante sono stati "impegnativi", ma vista l'elevata partecipazione ho fatto bene ad aprire quel bottiglione. E anche il panino al salame con la scritta Willy è stato molto apprezzato».

