Sul lungolago di Lecco sono arrivati i nuovi cartelli turistici

Novità a livello turistico sul lungolago di Lecco. Durante gl ultimi giorni sono stati Installati sei totem bifacciali bilingue realizzati nell’ambito del bando “Emblematici 2016” di Fondazione Cariplo grazie al progetto “Valorizzazione e ampliamento delle strutture a servizio della rete di mobilità dolce del Comune di Lecco”, del quale fa parte anche la realizzazione del Dehor di Pescarenico.

Le installazioni trovano spazio in località Rivabella, nel rione di Chiuso, nei pressi del Palataurus per segnalare la deviazione verso villa Gomes e Maggianico, nel parco Addio Monti a Pescarenico vicino al Dehor, in prossimità del ponte Azzone Visconti e, infine, all'imbarcadero e alle Caviate, nelle vicinanze del distributore Tamoil. Ciascun totem riporta il brand Lecco Land of colors e un testo specifico con le informazioni sintetiche sul luogo, la mappa della città e le indicazioni utili a orientare visitatori e turisti verso i principali punti di interesse.

“Scoprire la bellezza lecchese”

“Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio - sottolinea Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale - abbiamo realizzato una mappatura della segnaletica attuale e un progetto per posizionare nuovi pannelli informativi. Abbiamo posizionato i primi sei sul lungolago e la ciclabile utilizzando l'eredità del progetto Brezza. Attraverso ciascun totem il turista verrà accompagnato a scoprire il dna lecchese e la bellezza dei rioni più vicini al punto in cui si trova. Un codice QR consente di accedere rapidamente al portale Leccotourism.it dove sarà presente una guida vera e propria della città. Il progetto proseguirà nel 2023 con ulteriori installazioni nei vari punti di interesse e accoglienza turistica”.