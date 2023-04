Rivoluzione parcheggi ai Piani Resinelli: saranno a pagamento

Scatta la rivoluzione parcheggi ai Piani Resinelli. Da quest'estate, infatti, si pagherà ogni giorno per la sosta, cosa che accadrà anche nei festivi e prefestivi di tutto l'anno.

La decisione è stata presa dai quattro Comuni gestori della località - Abbadia, Lecco, Mandello e Ballabio -, che annunciano un incontro in calendario l'11 maggio (nel seminterrato dell'edificio che ospita l'ufficio turistico-Polizia locale) per incontrare residenti ed esercenti dei Resinelli. "Vogliamo capire come migliorare i servizi".

La promozione e il rilancio dei Piani Resinelli passano attraverso investimenti e attività di programmazione che coinvolgono le amministrazioni di Abbadia, Mandello, Ballabio, Lecco e la Comunità Montana Lario Orientale: "Ogni cambiamento porta con sé una fase di assestamento - spiegano in una nota congiunta i sindaci Roberto Azzoni, Riccardo Fasoli, Mauro Gattinoni e il presidente Carlo Greppi - Per questo intendiamo incontrare i residenti e gli operatori economici dei Resinelli in un'assemblea pubblica in cui spiegare le motivazioni delle scelte che stiamo portando avanti".

Cosa prevedono le novità

La nuova gestione dei parcheggi che entrerà in vigore il 1° maggio prevede il pagamento della sosta dalle ore 8 alle ore 20 solo nei giorni festivi e prefestivi durante tutto l’anno e tutti i giorni nei periodi compresi fra il 15 giugno e il 15 settembre e fra il 20 dicembre e il 6 gennaio, e avrà tariffe di 1 euro all'ora fino a un massimo di 5 euro al giorno con un abbonamento di 50 euro ad anno solare per i lavoratori presso le attività produttive presenti.

Questa nuova modalità permetterà di avere risorse per potenziare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, i servizi essenziali di raccolta rifiuti e pulizia strade, gli investimenti sui collegamenti con la stazione di Lecco e la programmazione turistica. Tutti questi sono alcuni dei temi caldi per il futuro dei Piani Resinelli: "Non vogliamo alimentare polemiche a distanza ma continuare a lavorare insieme - concludono gli amministratori locali - per il bene dei Resinelli. Giovedì 11 maggio alle ore 18 promuoveremo un momento di confronto e di presentazione delle iniziative già avviate e di quelle che partiranno nei prossimi mesi".