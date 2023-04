Non solo l'acquedotto. Al "Rio Torto" di Valmadrera si mette mano anche al parcheggio esterno del Tennis Club 88. A fronte dell'autorizzazione ai lavori di manomissione della sede stradale per consentire le opere di posa della nuova adduttrice dell’acquedotto, le amministrazioni comunali di Valmadrera e Malgrate hanno previsto la realizzazione, a carico della vicina Lario Reti Holding, di alcune opere, “per attenuare i disagi derivanti dai lavori che hanno interessato sia via del Maglio sia la strada a servizio degli impianti sportivi intercomunali”. I lavori verranno eseguiti da metà maggio.

In particolare, sarà a carico della medesima azienda pubblica la realizzazione della nuova pavimentazione dell’area antistante il circolo tennistico, attualmente in ghiaia, e la predisposizione dei sottoservizi. La ripartizione dell’onere per la fornitura e la posa dei pali di illuminazione pubblica e la successiva alimentazione dell’impianto “sarà invece definita all’interno della convenzione in essere tra le due amministrazioni comunali per la gestione del centro sportivo intercomunale.

Nella seduta di martedì 4 aprile la giunta comunale ha approvato il progetto predisposto da Lario Reti Holding prodotto dall’ingegner Dennis Redolfi.