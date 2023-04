Nuovi parchi inclusivi nel territorio lecchese. Nello specifico sono sei le aree che verranno realizzate in provincia di Lecco con i soldi stanziati e assegnati da Regione Lombardia, con un investimento complessivo di 164.228 euro per il territorio lecchese. In tutta la Lombardia, attraverso il bando regionale, recentemente rifinanziato su iniziativa dell'assessore Elena Lucchini con ulteriori 3 milioni, sono stati investiti complessivamente 7,1 milioni di euro.

“Il nostro governo regionale - ha spiegato l'assessore Lucchini - è fortemente impegnato a favorire l'inclusione, migliorando la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali adeguate e servizi in ambito sportivo. Il bando sui parchi gioco si inserisce in questa missione e grazie alle ulteriori risorse stanziate - ha sottolineato soddisfatta Lucchini - potremo realizzare un numero davvero importante di progetti proposti dalle amministrazioni locali quali parchi giochi inclusivi e percorsi naturalistici inclusivi ma anche migliorare strutture residenziali e servizi di ambito sportivo - ha concluso l'assessore - potenziando i processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive. Saranno nuovi spazi aperti davvero a tutti e beneficio delle nostre comunità”.