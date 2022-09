I parchi lecchesi diventano più sicuri con le telecamere di sicurezza

Arrivano le telecamere per fare dei parchi delle zone più sicure. La giunta regionale ha stanziato altri 11,2 milioni di euro per la videosorveglianza nei parchi. La delibera, voluta dall'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, prevede lo scorrimento della graduatoria del bando relativo all'installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi comunali e nelle aree protette regionali.

Missione sicurezza

Sono in tutto 235 i comuni della Lombardia che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria, con cofinanziamento massimo di 80.000 euro e l'80% del totale del progetto. "Ancora una volta - ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana - dimostriamo grande sensibilità in tema di sicurezza. Una materia, per la quale non abbiamo competenza diretta, ma che resta centrale nella nostra azione di governo soprattutto attraverso i rapporti con il territorio"

"Una scelta lungimirante - ha sottolineato l'assessore regionale alla Sicurezza - che ci consente di finanziare altri Comuni. La videosorveglianza nei parchi e nelle aree protette ci ha permesso di limitare gli episodi delinquenziali ove questi apparecchi sono stati installati. Per questo motivo come Regione riteniamo fondamentale investire sempre più risorse da destinare in particolare ai Comuni per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza".

Ai comuni in provincia di Bergamo andranno 1.810.639,78 euro; Brescia 2.114.399,89; Como 793.658,69; Cremona 295.279,68; Lecco 390.414,29; Lodi 248.034,68; Mantova 1.033.976,89; Milano 2.081.412,10; Monza e Brianza 713.340,18; Pavia 542.537,39; Sondrio 176.272; Varese 983.400,11 euro.

I 18 comuni brianzoli che avranno le telecamere nei parchi

In provincia di Monza e Brianza a ottenere i fondi per il finanziamento dei progetti sono stati 18 comuni: Muggiò (80mila euro), Bovisio Masciago (80mila euro), Carate Brianza (57.254,41 euro), Villasanta (22.242,56 euro), Concorezzo (38.538,32 euro), Varedo (36.560,00 euro), Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (61.600 euro), Bernareggio (25.949,90 euro), Triuggio (13.468,80 euro), Verano Brianza (41.072,03 euro), Vedano al Lambro (15.425,68 euro), Cogliate (18.940,00 euro), Barlassina (29.768 euro), Cavenago Brianza (26.532 euro), Ceriano Laghetto (30.451,20 euro), Caponago (79.212,16 euro), Briosco (33.447,52 euro), Misinto (22.877,60 euro).